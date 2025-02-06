Kırsalda hayvancılığa dev destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Projeyle amacımız, Türkiye'nin kırmızı ette yerli üretimini artırmak ve ithalatı azaltmak. Bunu yapmaya çalışırken verim ve kaliteye de önem veriyoruz. Burada verilecek hayvanlar etçi ve damızlık olacak" ifadelerini kullandı. Projeden faydalanacakları da bu kapsamda belirlediklerini aktaran Yumaklı, "Projeden 200 baş altı kapasitedeki hayvancılık işletmeleri, ilk kez hayvancılık yapacak genç kadınlar faydalanabilecek" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, projeyle aile işletmelerini güçlendirmek istediklerini, kadın ve gençleri sektöre kazandırarak kırsalı kalkındırmayı amaçladıklarını söyledi.

KREDİ VERİLECEK

Yumaklı, "Değerlendirmede 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, 40 yaşlı altı gençlere ve kadınlara, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasında besi bölgesi olan illere, birinci derece tarımsal örgüt üyelerine artı puanlar vereceğiz. Üretici başına 5 ile 15 arası gebe hayvan vereceğiz. Ancak bu projeden faydalanan kişi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30'a çıkacak. Üreticilerimize yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek" dedi.

FİYAT ARTIŞINA MÜDAHİL OLUNACAK

YUMAKLI, ramazan ayı öncesi yapılacak gıda denetimleri ve önlemlere ilişkin de bilgi vererek, ülkede hiçbir ürünün fiyatının arz eksikliği sebebiyle artma eğiliminde olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarıyla birlikte perakende sektörüyle bir araya geldiklerini anımsatan Yumaklı, "İnanıyorum ki bu ramazan öncesi bu tür şeyler yaşamayacağız. Yaşasak bile lokal olacak, buna da devlet olarak çok hızlı şekilde müdahil olacağız" diye konuştu.