Mücevher ihracatı Ocak’ta ‘parıldadı’

TÜRKİYE'NİN mücevher ihracatı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıkarak, 1 milyar 163 milyon 994 bin dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Mücevher ihracatı ise söz konusu dönemde 2024 Ocak'a göre yüzde 148,5 artış göstererek 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı. Öte yandan, mücevher sektörünün ocakta gerçekleştirdiği ihracatın, sektörün 2024'teki toplam dış satımının yüzde 16'sına denk geldiği hesaplandı.