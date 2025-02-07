Aliağa limanları zirveyi bırakmıyor

Aliağa limanları Türkiye'nin deniz ticaretindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye genelinde yük elleçleme hacminde liderliğini sürdüren Aliağa, konteyner trafiğinde ise 2 milyon TEU sınırını aşarak ülke sıralamasında üçüncülüğe yükseldi. Açıklanan verileri değerlendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa limanlarının Türkiye ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Aliağa limanlarımız, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen sektörün güçlü aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 2024 yılı verileri, ekonomik dalgalanmalara ve küresel krizlere rağmen faaliyetlerimizin kesintisiz sürdüğünü ve ülke ekonomisine katkımızın arttığını göstermektedir" dedi.

STRATEJİK ÖNEM

Adem Şimşek, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'na bağlı liman işletmelerinin, Türkiye genelinde elleçlenen yükün yüzde 16,07'sine karşılık gelen 85 milyon 454 bin 864 + ton ile birinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu tonajın 34 milyon 215 bin 843 net tonluk kısmı yükleme (ihracat), 51 milyon 239 bin 21 net tonluk bölümü ise ithalat olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Bu rakamların, bölgenin Türkiye'nin deniz ticaretindeki stratejik konumunu bir kez daha kanıtladığını ifade eden Şimşek, "2024 yılında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı bazında toplam 6.086 gemi limanlarımıza yanaşmıştır. Bu gemilerin bin 579'u Türk bayraklı, 4 bin 507'si ise yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçmiştir. Aliağa, Türkiye'nin lojistik kapasitesini ileriye taşıyan kritik bir merkez haline gelmiştir" açıklamasını yaptı.

KÜRESEL GÜCÜ ARTIYOR

ADEM Şimşek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve bölgedeki tüm liman işletmelerinden gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemlerinin toplam bedelinin 35 milyar 937 milyon 167 bin USD olduğunu belirterek, "Aliağa limanlarımız küresel deniz taşımacılığı ağı içinde kritik bir merkez haline gelmiştir. Çalışmalarımız hız kesmeyecek" diye konuştu.