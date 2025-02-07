Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 7 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." dedi.
Analistler, altının ons fiyatının rekor seviyelere yakın seyrettiğini belirtirken, ABD'deki ticari ve politik belirsizlik endişelerinin, istihdam raporu öncesinde güvenli liman talebini artırdığını kaydetti.
Bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.
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