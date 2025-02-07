Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 7 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.



ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.