Etil alkol satışına yeni düzenleme

ETİL alkolün 250 litre altında ambalajlı şekilde, 250 litre üstünde kap veya tankerlerle piyasaya arz edilebilmesi kararlaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, etil alkol 250 litre ve altında ambalajlı, 250 litre üstü hacimlerde ise kap veya tankerlerle piyasaya arz edilebilecek. Kullanım amacına uygun olarak genel kullanım amaçlı etil alkol 1, 5, 10 ve 20 litre, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol 5 litre, analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol 50 cl, 1 ve 2,5 litre, gıda sanayi girdisi olan denatüre edilmemiş etil alkol 20, 100 ve 1000 litre, ilaç sanayi girdisi olan denatüre edilmemiş etil alkol 25, 220 ve 1000 litre, kozmetik sanayisi girdisi olan denatüre edilmiş etil alkol 250, 500 ve 1000 litre, kozmetik hariç diğer sanayi kolları girdisi olan denatüre edilmiş etil alkoller 500 ve 1000 litre ambalaj ve kap hacimlerinde piyasaya verilebilecek. 1000 litre ve altı etil alkoller düzenlemede belirtilen ambalaj ve kap hacimleri dışında piyasaya arz edilemeyecek.