Türkiye’den Sevgililer Günü için 75 milyon dal çiçek ihracatı

Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan karanfil başta olmak üzere kırmızı ağırlıklı çiçekler paketlenip, sevgililer için hazırlanıyor.

Yurt dışı için tırlara yüklenen çiçekler yola çıktı, iç pazar için ise çalışmalar sürüyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün 2025'e iyi bir başlangıç yaptığını, ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi.

Sevgililer Günü sevkiyatlarının da yüz güldürücü nitelikte olduğunu belirten Yılmaz, "Sevgililer Günü için bu yıl Türkiye'den 30 ülkeye kesme çiçek gönderdik. Gönderdiğimiz yaklaşık 75 milyon dal çiçekten 8-10 milyon dolarlık gelir bekliyoruz. Bu yıl Sevgililer Günü siparişleri oldukça iyiydi." dedi.

Yılmaz, kara yolu sevkiyatlarının yola çıktığını, ekstra sipariş olursa uçaklarla göndereceklerini kaydetti.