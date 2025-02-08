Külçe altına yatırım yapanlar kazandı

TÜİK'İN hesaplamalarında enflasyondan arındırılmış verilere göre, aylık en yüksek reel getiri tahvilde olurken, yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,10 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.