Türk dönerinin bu yıl AB tescili alması bekleniyor

Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan dönerin Avrupa Birliği'nden (AB) "geleneksel ürün adı" tescili alması için yapılan başvurunun yıl sonuna kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, Anadolu coğrafyasının insanlık tarihine sunduğu ve bugün dünyaca bilinen bir lezzet haline gelen dönerin AB'de tesciline ilişkin yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmelerde bulundu. Emek dönerin AB'den "geleneksel ürün adı" tescili alması için 2022 yılında UDOFED olarak başvuruda bulunduklarını aktararak olumlu sonuç beklendiğini söyledi.