Türkiye’nin ilk elektrikli tren seti üretimde

Türkiye'nin 225 km hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli tren setinde üretim aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 2026-2027 yılları arasında 14 set üretilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran süreç yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılda yerli sanayiyi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel ihracat ülkesi olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran süreç yaşıyoruz" diyerek, bu sürecin, milletin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğinin simgesi olduğunu kaydetti.