10 soruda İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları! Başvuru nasıl ve ne zaman yapılacak?

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençler, programa İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. Programa başvurular bu hafta İŞKUR tarafından alınmaya başlayacak. Her öğrenci yalnızca kendi üniversitesindeki programlara başvurabilecek.

HANGİ ÇALIŞMA MODELİ UYGULANACAK?

Kısmi ve esnek çalışma olarak düzenlenen programa, haftada 3 güne kadar aktif katılım sağlanabilecek. Günlük 7.5 saat çalışma yapılabilecek. Böylece öğrenciler eğitimlerinden geri kalmadan iş tecrübesi kazanabilecek.

GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Programlarda katılımcılara her bir gün için 1.083 TL ödeme yapılacak. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek.