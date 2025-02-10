10 soruda İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları! Başvuru nasıl ve ne zaman yapılacak?

KİMLER BAŞVURABİLECEK?
İŞKUR Gençlik Programı'na aynı adreste hane geliri 3 asgari ücretin yani 66 bin 312 TL'nin altında olan öğrenciler başvurabilecek. Başvuru tarihinden geriye dönük son bir ay uzun vade sigorta kollarından bildirimi yapılmamış olanlar ve bu şartı programa başlama tarihinde de sağlayanlar katılabilecek. Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. Özellikle üniversite öğrencisi olup aile geliri yetersiz öğrenciler rektörlükler tarafından bu programdan faydalandırılacak.
HANGİ ALANLARDA UYGULANACAK?
Program, ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, geri dönüşüm, atık yönetimi, sıfır atık projeleri ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, enerji verimliliği, yağmur suyu hasadı, engelsiz kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm inovasyon faaliyetleri, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.
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