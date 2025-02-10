Annelere erken emeklilik fırsatı

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlardan sonra bir erken emeklilik fırsatı da anneler için doğuyor. Doğum borçlanması ile 6 yıla kadar prim kazanan anneler emeklilik yaşlarını öne çekebiliyor. Ayrıca engelli çocuğu olan annelere daha da erken emeklilik fırsatı geliyor. Doğum borçlanması sayesinde prim tamamlamayı kabul eden çalışan kadınlar erken emekli olabilecek. Stajdan sonra yapılan doğumlar da sürece dahil edildi. Böylece henüz iş hayatına başlamadığı yıllara ait prim ödeyerek sigorta başlangıç tarihini daha da geriye çekmeleri mümkün olacak. SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur anneler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir. Doğum borçlanması her çocuk için 720 gün (2 yıl) prim hakkı kazandırıyor. Maksimum 3 çocuk için toplamda 6 yıl (2160 gün) prim ekleniyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl boyunca çalışılmayan süreler borçlanma kapsamında değerlendiriliyor.