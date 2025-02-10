SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 400 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 10-20 Şubat tarihleri arasında başvurusu alınmak üzere 400 askeri personel alımı gerçekleştirecek. Verilen ilanda başvuru detayları da açıklandı. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı...
Sahil Güvenlik Komutanlığı 10-20 Şubat tarihleri arasında başvurusu alınmak üzere 400 askeri personel alımı gerçekleştirecek. Verilen ilanda başvuru detayları da açıklandı. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı...
BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. Tüm adaylar için 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak, d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru bitiş tarihi itibariyle yalnızca terhis olmuş olanlar başvuru yapabilecektir.
BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?
a. Başvurular, 10–20 Şubat 2025 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
b. Başvurular; 10 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayıp, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 14:00'te sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.
Adaylardan başvuru ücreti talep edilmemektedir.
Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına,
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.
Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.
SINAV TAKVİMİ :
Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 10 Şubat 2025 saat 14:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 20 Şubat 2025 saat 14:00
Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 17 Mart 2025 tarihinden sonra başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. (Başvuru sonuçları belirlenen tarihten önce de yayımlanabilmektedir. Adayların, başvuru sonuçlarını www.sg.gov.tr adresinden takip etme sorumluluğu kendisine aittir.)