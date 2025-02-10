SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 400 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. Tüm adaylar için 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak, d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru bitiş tarihi itibariyle yalnızca terhis olmuş olanlar başvuru yapabilecektir.