Altın, Trump ile ışıldadı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife uygulama planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere eşlik edecek karşılıklı tarifeleri de bu hafta açıklayarak hemen uygulamaya koyacağını söyledi. Ekonomik ve jeopolitik çalkantılar sırasında güvenli bir yatırım olarak görülen altın, faiz oranlarının artması durumunda cazibesini artırdı.

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'in üzerinde artışla 2 bin 900 dolara tırmandı ve rekor kırdı. Ons altının performansı gram ve çeyrek tarafında da rekor getirdi. Gram altın, 3 bin 362 Türk Lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ise 5 bin 513 liraya kadar yükseldi.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Yatırımcılar bu hafta ayrıca, ABD'nin faiz oranı gidişatı hakkında fikir verebilecek olan ve haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD enflasyon (TÜFE) ve üretici enflasyonu (ÜFE) verilerine odaklanacak. Altın, ekonomik ve jeopolitik çalkantılar sırasında güvenli bir yatırım olarak görülüyor ancak yüksek faiz oranları getirisi olmayan varlığın cazibesini azaltıyor. Ekonomi uzmanları, ABD'de TÜFE'nin beklenenden daha yüksek gelmesi ve Fed'in bir sonraki faiz indirimini daha da geciktirmesi halinde, bu durum spot altında bir miktar ani bir kar alımına yol açabileceğini öngörüyor.