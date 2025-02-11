Sofralık zeytinde Ege’nin şampiyonları

Zeytinde, üreticilerin deyimiyle 'Var' yılının yaşanması istatistik rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumunun araştırmasına göre Türkiye genelinde, Manisa, Bursa ve Aydın 2024 yılında en çok sofralık zeytin üreten iller oldu. Zeytin yağı ve sofralık zeytin üretiminde bu yıl üreticinin yüzü güldü.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ

Sağlıklı beslenmede kahvaltı masalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan sofralık zeytin üretimi rakamlarında iller şu şekilde sıralandı: Manisa: 120.277, Bursa: 96.498, Aydın: 50.103, Mersin: 42.192, Hatay: 41.406, İzmir: 33.665, Balıkesir: 32.516, Muğla: 11.116, Denizli: 8.245, Antalya: 7.559, Yalova: 6.434, Osmaniye: 5.166, Adana: 4.592, Çanakkale: 4.454, Gaziantep: 4.310, Tekirdağ: 3.625, Sakarya: 3.267, Mardin: 2.607, Bilecik: 2.338 ve Kilis: 2.288 kg.