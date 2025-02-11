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Haberler Ekonomi Sofralık zeytinde Ege’nin şampiyonları

Sofralık zeytinde Ege’nin şampiyonları

TÜİK’in 2024 verilerine göre Manisa ve Aydın sofralık zeytin üretiminde zirvede yer aldı. Ege’de Manisa yıllık 120 bin 277 kg üretim ile birinciliği, Aydın ise 50 bin 103 kg ile ikinciliği elde etti. İzmir ise yıllık bazda 33 bin 665 kg üretim gerçekleştirdi.

ÖZEL HABER NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

Sofralık zeytinde Ege’nin şampiyonları

Zeytinde, üreticilerin deyimiyle 'Var' yılının yaşanması istatistik rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumunun araştırmasına göre Türkiye genelinde, Manisa, Bursa ve Aydın 2024 yılında en çok sofralık zeytin üreten iller oldu. Zeytin yağı ve sofralık zeytin üretiminde bu yıl üreticinin yüzü güldü.

Sofralık zeytinde Ege’nin şampiyonları

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ

Sağlıklı beslenmede kahvaltı masalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan sofralık zeytin üretimi rakamlarında iller şu şekilde sıralandı: Manisa: 120.277, Bursa: 96.498, Aydın: 50.103, Mersin: 42.192, Hatay: 41.406, İzmir: 33.665, Balıkesir: 32.516, Muğla: 11.116, Denizli: 8.245, Antalya: 7.559, Yalova: 6.434, Osmaniye: 5.166, Adana: 4.592, Çanakkale: 4.454, Gaziantep: 4.310, Tekirdağ: 3.625, Sakarya: 3.267, Mardin: 2.607, Bilecik: 2.338 ve Kilis: 2.288 kg.

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