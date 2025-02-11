Üniversite öğrencilerine İŞKUR’dan deneyim fırsatı

Üniversite öğrencilerine iş gücü deneyimi kazandırmayı ve gelir desteği sağlaması hedeflenen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında protokol imzalandı. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan arasında imzalanan protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerine çeşitli iş alanlarında çalışma imkanı sunulacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrenciler için toplamda bin 392 kontenjan ayrıldı. Programa katılan öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun bir alanda haftada en fazla 3 gün çalışabilecekler. Programa katılan öğrencilere günlük bin 83 TL ödeme yapılacak.

PROGRAM DETAYLARI

5 gün çalışıldığında aylık 5.415 TL, 14 gün çalışıldığında ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacak. Öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri başvurabilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, hanesinde 3 asgari ücretten az gelir bulunanlar arasında yer alması gerekmektedir. Başvurular 12-16 Şubat 2025 tarihleri arasında www. iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.