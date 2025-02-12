EGİAD’dan küresel ekonomi ve siyaset semineri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasının önde gelen isimlerini uluslararası siyasetin uzman isimlerinden Doç. Dr. Sinem Ünaldılar ile biraraya getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin küresel ekonomi ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere önemli bir seminer düzenledi.

Kaan Özhelvacı

TİCARİ BİR SAVAŞ

Trump'ın ikinci dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Özhelvacı, "Özellikle Trump'ın yeni ticaret politikaları, küresel ticaret dengelerini ve uluslararası ilişkileri yeniden şekillendiriyor. Gümrük tarifelerinin artırılması, yeni ticaret savaşlarının habercisi olarak görülürken, çok sayıda ülkeyi etkileyebilecek bir ekonomik dönemin içine giriyoruz. İçinde yaşadığımız günlerin ekonomik ve siyasal açısından başlıca gündemlerini, ikinci kez seçilen ABD Başkanı Trump'ın politikalarının belirlediğini görüyoruz. Çok açık görülüyor ki ticaret açısından bir savaş dönemine giriyoruz. Oldukça gerilimin olduğu bu dönemde, bunların üzerine Trump'ın politikalarının oluşturacağı yeni belirsizlikler ve çalkantılar ekleniyor. Trump'ın uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı politikaların, genel olarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor" açıklamalarına yer verdi.

Doç. Dr. Sinem Ünaldılar

Konuk konuşmacı Doç. Dr. Sinem Ünaldılar ise Trump'ın ikinci döneminde korumacılık politikalarının sertleşeceğini belirterek, Meksika, Kanada ve Çin'e getirilen ek gümrük tarifelerinin Kore, Tayvan ve Vietnam gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini vurguladı.