İzmir’de işletmeler mercek altında! Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan geniş çaplı denetim

Vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için denetim mekanizmalarını sıkılaştıran Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Vergi kaçıran işletmelere yönelik yapılan bu detaylı denetimlerde, binlerce firma inceleniyor. İzmir'de başlayan yeni uygulamayla birlikte ciro avcıları kasalarda kuş uçurtmazken, 200'ün üzerinde ekip, ilk etapta restoran ve kafeleri inceleme altına aldı. İzmir Defterdarı Ömer Alanlı Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamalarda "Şubat ayı içinde 700'e yakın işletmeyi kontrol ettiklerini ve bu işletmelere yıl içinde 12 kez gidip ortalama ciro hasılat raporu çıkartılacağını ve bu raporla, işletme sahibinin beyanın karşılaştırılacağını ve bu aradaki oran farkının yüzde 20'ye kadar yanılma payının olması gerektiğini belirtti. Alanlı 'Sektör olarak ayırmıyoruz, her an diğer tüm sektörel işletmelere ciro ve hasılat denetimine gidebiliriz" dedi.

RİSKLİ SEKTÖRLER

Yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle yüksek ciro beyan eden ancak vergi ödemeleri düşük görünen işletmeler mercek altına alındı. Vergi müfettişleri, şirketlerin banka hesap hareketlerinden fatura kesim düzenlerine kadar her detayı titizlikle inceliyor. Denetimlerde özellikle inşaat, otomotiv, gıda, teknoloji ve hizmet sektöründeki firmalara öncelik verildiği belirtiliyor. Yetkililer, bu alanlarda sıkça karşılaşılan sahte fatura düzenleme, gelir gizleme ve vergi kaçırma girişimlerine karşı kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Bu süreçte, defter kayıtları ve beyan edilen gelirler arasındaki farklar dikkatle değerlendiriliyor.

DEV HASILAT AVCILARI

İzmir'de 100'ün üzerinde 200 kişilik ekip, belirlenen işletmelerde açılış saatinden kapanış saatine kadar titiz bir çalışma ile ciro ve beyan edilen matrah ve daha önceki beyan edilen matrah rakamları mercek altına alıyor. "Vergi kaçırdığı tespit edilen işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanacak" diyen İzmir Defterdarı Ömer Alanlı, "Usulsüzlük tespit edilen firmalara ağır para cezaları ve ticari faaliyetlerini durdurma gibi önlemler alınabilir. Ayrıca, vergi kaçıranlar adli süreçlerle de karşı karşıya kalabililirler" ifadelerini kullandı.