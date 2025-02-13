Alışverişte numara talebi için önceden bilgilendirme şart

KVKK Başkanı Faruk Bilir, alışveriş yaparken kasada telefon numarası istenen vatandaşa, öncesinde bilgilendirme yapılması gerektiğini belirterek, "telefon numarası istenmesinin" alışverişin olmazsa olmazı gibi algılandığını ifade etti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, kişisel veri ihlallerine ilişkin bilgi verdi. Telefon numarası istenmesinin kurumlarına en çok yapılan şikayet konularından biri olduğunu kaydeden Bilir, alışveriş için telefon numarası istenmesinin vatandaşın rızasına bağlı olduğunu vurguladı.