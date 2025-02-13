Bakan Şimşek: Türkiye 126 milyar doları kasasına koydu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv birikiminin de son 1,5 yılda yaklaşık 126 milyar dolar arttığını belirterek, ekonomide şoklara karşı birçok tampon oluşturulduğunu ifade etti. Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde (WGS 2025) "Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı" başlıklı oturumda konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin küresel ticaretteki bölünmelere karşı daha dayanıklı olabileceğini belirterek, "Çünkü ticaretimizin yaklaşık yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmamız olan taraflarla ve yüzde 80'i Avrupa Birliği (AB), Orta Asya ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesine. Yani kısmen daha az kırılgan olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk lirasının dolar karşısındaki performansına ilişkin soru üzerine, liranın yüksek enflasyon nedeniyle nominal olarak zayıflamasının anlaşılabilir olduğunu ifade ederek, "Ancak reel efektif döviz kuru açısından baktığımızda, aslında lira iyi performans gösteren para birimlerinden biri oldu çünkü dezenflasyon programları bir dereceye kadar değerlenme sağlar ve bu durum lirada da oldu." dedi.

Türkiye'nin cari dış dengesinin önemli ölçüde iyileşmesinin iyi haber olduğunu söyleyen Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,6'ya düştüğü bilgisini paylaştı.