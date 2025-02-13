“Kemeraltı Çarşısı’nı geleceğe taşıyacağız”

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konak Kemeraltı Ahmetağa Mahallesi'nde bulunan 5 bin 312 metrekarelik taşınmazın onarım veya güçlendirme karşılığı kiraya verilmesi için 2 kez düğmeye basmış ancak ihale gerçekleşmemişti. 20 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan ihaleye ilişkin Yeni Asır'a konuşan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeleri aktardı.

ANKARA'DAN TAM DESTEK

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise işhanının geleceğine dair önemli görüşmelerde bulunduklarına dikkat çekti. İşhanını ziyarete gelen önceki dönem Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun kendilerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşme sözünü tuttuğunu söyleyen Bilici, "Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, bize Bakan Ersoy'la görüşme sözü vermişti. Sayın Kasapoğlu'nun esnafa olan sözünü tutması bizi çok mutlu etti. Yine toplantı öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bizimle Ankara'da 2 kere görüşmüş ve 2. görüşmemizde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bizimle birlikte gelmişti. Sayın Hamza Dağ'ın esnafın arkasında durup bizimle beraber gelmesi bizleri çok gururlandırmıştır" dedi.

Toplantıda, Salepçioğlu Çarşısı'nın vakfiyesine uygun şekilde ticarethane olarak faaliyetlerine devam etmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarının altını çizen Bilici şöyle konuştu; "Bakan Ersoy, esnafımızın mağdur olmasını istemediği gibi derdimizle de dertlendi. Esnafın hayır duasını almak istediklerini söyledi. Salepçioğlu esnafına babalık yaptı. Kemeraltı esnafı olarak, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi ve çarşımızın tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşıyacağımızı belirtmek isterim. Vakıflar Genel Müdürümüz Aksu, ise esnafın her zaman yanında olduğunu ve esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını taahhüt etmiştir.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

ZAFER Bilici, "Bu süreçte bizlere destek veren devlet büyüklerimize en içten teşekkürlerimi sunarım" dedi. Bilici, şunları kaydetti: "Başta Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a, Salepçioğlu çarşısı esnafının abisi MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na, bize destek veren tüm Cumhur İttifakı milletvekillerimize, Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'ya, İzmir AK Parti İl Başkanımız Bilal Saygılı'ya, yanımızda durdukları için teşekkür ederim."