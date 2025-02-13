Yatağan’da enerji krizi

Muğla'daki Yatağan Elektrik Üretim A.Ş.'nin yerüstü maden rezervlerinin tükenmesi üzerine açılan dava sonucunda, firmanın yeraltı maden ruhsatı iptal edildi. Bu durum kömür tedarikinde sıkıntıya yol açarak, elektrik üretim tesisinin kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Uzun süredir kömür krizinin yaşandığı santralde çalışan ve aileleriyle birlikte 8 bini bulan 2 bin işçinin bu yüzden işsiz kalma korkusu yaşamaya başladığını belirten Türk-İş'e bağlı Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Yerli kömür ile 1 milyon konutun elektrik tüketimini karşılayan ve yeraltı kömür rezervlerine erişimden başka çaresi kalmayan santral yeraltında kömür arama çalışmaları başlattı. Ancak, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında yer altı arama ruhsatının iptal edilmesi için dava açtı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, dava sonunda maden arama ruhsatının iptal edilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

Fatih Erçelik, yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik yasal bir düzenlemeye gereksinim duyulduğunun altını çizdi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Erçelik, "Yıllık 5 milyon ton yerli kömür gereksinimi bulunan santral, 3 ünitesiyle tam kapasite çalıştığında 3.3 TWh elektrik üreterek ekonomiye yılda 225 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Şu anda yüksek kömür maliyetlerine rağmen başka bölgelerden temin ettiği kömürle yarı kapasite ile çalışan santralin kömür sorununa çözüm bulunamaması halinde üretimini tamamen durdurmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Bu durumda, 2 bin çalışanın işinden olacağı ve bölgede 'sosyoekonomik' bir krizin yaşanmasından da endişe ediyoruz" diyerek sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

'CİDDİ BİR İSTİHDAM SAĞLIYOR'

GELİŞEN teknolojiler sayesinde doğaya ve çevreye duyarlı yöntemlerle yeraltı rezervlerinin değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erçelik, "Enerji, ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bunun yanında burası bir yandan ürettiği enerji ile yıllık ülke ekonomisine 225 milyon dolarlık katkı sağlarken diğer yandan da 2 bin kişilik çalışanı ile aynı zamanda ciddi bir istihdam oluşturuyor. Burası kapanması halinde işsizliğin de ciddi derecede artacağı ve büyük ekonomik kayıplar yaşanacağı dikkate alınmalıdır" diyerek sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti.