25 yaş üstü araçlara talep patladı

Meclis'ten geçmesi planlanan 'Hurda Teşviki' düzenlemesine olan ilgi her geçen gün artarken piyasa da yeniden hareketlendi. Bu düzenlemeyle birlikte 2000 model ve daha eski araç sahipleri bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Vatandaşların 25 yaş üstü araçlara talebi arttı. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçların fiyatı ikiye katladı. Yasa çıktığında, elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacak. Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacak. Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da artış yaşandı.

25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren hurda araçlarla ilgili düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Teşvik, araç sahiplerine sadece bir kereye mahsus hak tanıyor.

İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti.

Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı. 2000 altı model araçların fiyatları yasa öncesi 100 bin ila 300 bin TL arasında değişirken, şimdi bu araçların fiyatlarında iki katına varan oranlarda artış gözlemlendi.

7 YILDA 519 BİN ARAÇ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

YENİ yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor. Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son teşvik 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle 7 yılda toplam 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.