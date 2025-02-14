Elektrik faturalarında yeni dönem nasıl olacak? Kimler muaf tutulacak?

8- Bu uygulamadan kimler muaf?

Mesken grubu içinde yer alan birçok mekan daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

9- Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?

Yıllık 15 bin kilovatsaat.

10- Sanayi ve ticarethanelerin ne kadarı yeni uygulamadan etkilenecek?

Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

11- Sanayi ve ticarethanelerde limit üstünde kalanların faturası ne kadar artacak?

Azami yüzde 11'lik artış olacak. Tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.