Elektrik faturalarında yeni dönem nasıl olacak? Kimler muaf tutulacak?

1- Bu uygulamanın amacı nedir?
Sabah'ın haberine göre, mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.
2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat. Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.
3- 417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?
Mevcut tarife ile 1.047 lira tutarında. Türkiye'de 42.2 milyon mesken abonesi bulunuyor.