Emekliler bayram ikramiyesini bekliyor

mekli bayram ikramiyesine ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik zam sonrasında emekli bayram ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl Ramazan ayı 1-29 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu. 2024 yılı içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekliler toplamda 6 bin TL'lik ikramiye almıştı. Henüz netlik kazanmasa da yapılan değerlendirmeler neticesinde bu yıl ödenecek emekli ikramiyesinin 3 bin 500, 4 bin TL seviyesine yükseltilmesi görüşü ön plana çıkıyor.