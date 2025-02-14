Gram altın kendi rekorunu kırıyor

YÜKSELİŞİNİ sürdüren gram altın 3 bin 400 lirayı zorluyor. Dün öğlen saatlerinde ons altının fiyatı 2.916,38 dolardı. Gün içerisinde artışını kaybetmeyen altın her geçen gün piyasalarda yeni rekorlara koşuyor. Ons altın ve bankalar arası ABD doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altınsa gün içinde rekor kırarak 3 bin 387 lirayı gördü. ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.