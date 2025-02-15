“2025’in parlayan yıldızı gümüş olacak”

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2025'te en çok kazandıracak yatırımı açıkladı. 2025 yılı için altın yatırımcılarını uyaran Memiş, altının bu yıl kazandırmayacağını, iddia ederek, yeni yılda en çok kazandıracağını düşündüğü yatırımı YENİ ASIR okurları için açıkladı.

'TERS KÖŞE OLABİLİRLER'

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi sonrası yükselen altın fiyatlarına değinen Memiş, 2025 yılında altın yatırımcılarının ters köşe olabileceğini söyledi. Memiş, bu yıl piyasalarda altın, döviz, borsa veya kripto paraların yatırımcıları pek güldürmeyeceğini belirterek, "Bu yıl, ne borsa, ne döviz, ne kripto paralar, ne de altın yüzümüzü güldürecek. Dikkat ederseniz biz açıkta değiliz, malda durmaya devam ediyoruz" dedi. Altın-gümüş rasyosuna da dikkat çeken Memiş, "Altın-gümüş rasyosunda şu anda 88-26 seviyesindeyiz. Eğer rasyoda 72 seviyesine geri çekilirse, bu altınları yerine koyacağız. Aradaki farkla da kar elde edeceğiz" dedi. Memiş, 2025 yılının yatırım aracı olarak gümüşü işaret etti ve gümüşün yılın şampiyonu olacağına olan inancını vurguladı.