SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına,
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.
Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.
SINAV TAKVİMİ :
Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 10 Şubat 2025 saat 14:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 20 Şubat 2025 saat 14:00
Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 17 Mart 2025 tarihinden sonra başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. (Başvuru sonuçları belirlenen tarihten önce de yayımlanabilmektedir. Adayların, başvuru sonuçlarını www.sg.gov.tr adresinden takip etme sorumluluğu kendisine aittir.)
Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız