TCMB anketinde enflasyon beklentisi yüzde 28,30 oldu

Merkez Bankası'nın yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini 3 puan yükseltmesinin ardından Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon beklentileri yükseldi. Buna göre yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri bu anket döneminde yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL iken, bu anket döneminde 42,89 TL olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL'ye yükseldi. Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.