Tire’de ahilik geleneğiyle şekillenen bir ekonomi

Tire'nin, tarihte gerçek anlamıyla yükselişi Türklerle başlar. Kentin Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra zengin Türk kültürünün yöreye girmesi, Tire'de hem ekonomik büyümeyi hızlandırmış, hem de folklorik zenginliğin elde edilmesini sağlamıştır. Nüfusun sosyolojik yapısı, dinsel düşünce hoşgörüsü, sosyal ve ekonomik yaşam canlılığı, günümüz Tire'sinin sosyal yapısını oluşturan, temel faktörlerden biri olmuştur. Tire'nin Aydınoğulları Beyliği ve daha sonrasında Osmanlı Devleti döneminde bir ahi kenti olması ve ahilik geleneği ile yoğrulması ekonomisinin de her dönem canlı ve güçlü olmasını sağlamıştır.

CAZİBE MERKEZİ

Bunların yanı sıra Tire'ye özgü urgan ve halat üretimi, Tire'nin ekonomi tarihindeki en önemli üretim kalemlerinin başında yer almaktadır. Mükemmel standartlara sahip olan Tire halat ve urganları, Anadolu pazarlarında da satılmaktaydı. Öte yandan el sanatları da Tire'nin ekonomik yapısını oldukça zenginleştiren unsurlardandır. Tarih boyunca kent önemli ticaret yollarının en can alıcı merkezlerinden biri olmayı başarmıştır. Kentin mimari yapısındaki han ve kervansarayların yoğunluğu ve Tire çarşılarının büyüklüğü bunu açıkça kanıtlamaktadır.