Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat’tan yeni yerli uydu projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzayda aktif görev yapan uydular arasında yer alan Türksat 3A'nın teorik ömrünün tamamlandığını belirterek, "Türksat 3A'nın yerine geçecek yeni uydu için hazırlıklara başladık, bu uydunun da yerli ve milli olmasını, daha gelişmiş yeteneklere sahip olmasını planlıyoruz." dedi.
Uraloğlu, AA muhabirine Türksat'ın uydu çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türksat 1A ile başlayan uzay yolculuğunun Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A ile devam ettiğini anımsatan Uraloğlu, şu anda uzayda Türksat'a ait 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A olmak üzere 6 haberleşme uydusu bulunduğunu anlattı.