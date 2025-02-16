İstanbul Havalimanı’nın uçuş ağı genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, All Nippon Airways'in seferlerine başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak, küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Japonya merkezli ANA'nın 12 Şubat'ta Tokyo'dan İstanbul'a direkt uçuşlara başladığını hatırlattı. Bu uçuşların havalimanının önemini gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA, Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu. Haftada 3 gün planlanan seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti; "İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor."