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Haberler Ekonomi Maliye kırmızı et devlerini takibe aldı! 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç

Maliye kırmızı et devlerini takibe aldı! 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç

Kırmızı et sektöründeki kayıt dışılığı yakın takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sektörün önde gelen 4 büyük üreticisine yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı saptandı.

AA

Giriş Tarihi:

Maliye kırmızı et devlerini takibe aldı! 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından gözünü kırmızı et sektörüne dikti.

Kırmızı et sektörüne yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada özellikle sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi.

Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı, sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek.

Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı.

Maliye kırmızı et devlerini takibe aldı! 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç

RİSKLİ MÜKELLEFLER İNCELEMEYE ALINDI

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı.

Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı.

Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

Maliye kırmızı et devlerini takibe aldı! 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç

"SEKTÖRÜN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."

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