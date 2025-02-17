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Çalışan annelere bakıcı desteği 510 Euro oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çalışan annelere bakıcı desteği 510 Euro oldu
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması hedefiyle başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 eurodan 510 euroya yükseltildi. Projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.
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