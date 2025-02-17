Kırmızı et sektörünün devleri Maliye radarında

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kırmızı et sektöründeki kayıt dışılığı yakın takibe aldı. Kırmızı et sektörüne yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada özellikle sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı. Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ""İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız."