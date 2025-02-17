TOKİ, İzmir’de 28 arsayı satışa çıkardı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 48 ilde 558 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. İzmir'de yer alan 28 parsel de vitrine çıkarıldı. Satışa çıkan taşınmazların 24 tanesi İzmir'in turizm merkezi Çeşme'de yer alırken Bayraklı, Bornova, Dikili ve Foça'da da 1'er tane parsel satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan parseller arasında pazar, konut, imalathane tesisi, belediye hizmet alanı, otopark, mesleki teknik öğretim alanı, turizm alanı, günübirlik turizm alanı ve rekreasyon alanı yer alıyor. Ayrıca plansız alanlarda da vitrine çıkarıldı. Satışa çıkarılan en değerli parsel ise Çeşme'de yer alıyor. Dalyan Mahallesi'nde yer alan 16 bin 333 metrekare büyüklüğündeki 862 ada 8 parsel için 204 milyon 180 bin TL bedel biçildi. 3üncü derece doğal SİT alanında kalan denize sıfır sayılabilecek parsel imar planlarında turizm ve rekreasyon alanı sınırlarında kalıyor.

BORNOVA'DA İMALAT ALANI

İKİNCİ sırada ise Bornova Doğanlar Mahallesi'nde yer alan 27 bin 821 metrekare büyüklüğündeki 22524 ada 1 parsel yer alıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nun karşısında yer alan parsel için 183 milyon 630 bin TL bedel biçildi. Bu parsel de imar planlarında kısmen imalathane tesis alanı, kısmen belediye hizmet alanı ve kısmen mesleki teknik öğretim alanında kalıyor.