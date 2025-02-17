TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Şartlar neler?

Aşağıdaki birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapılacak:
Başkanlık
Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)
Alım Yapılacak Pozisyonlar
İlgili enstitü ve merkezlerde Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.
BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ