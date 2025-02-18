Balon balığını satana 37 bin 770 lira ceza

TARIM ve Orman Bakanlığının 2020 yılında başlattığı istilacı bir tür olan balon balığı avcılığı desteklemeleri kapsamında 373 bin 494 balon balığının avlanmasını sağladı. Böylelikle 28 milyon 12 bin 50 balon balığının ekosisteme girişini engelledi.

Balon balığı zararının önlenmesi için sahile bırakan ya da teknesinde limana getirene ceza uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığına ilişkin cezalar şöyle: "Balon balığını karaya çıkaran amatör balıkçıya 3 bin 770 lira, tekne sahibine 5 bin 662 lira, ticari balıkçıların izin almadan balon balığını karaya çıkarması halinde kişiye 12 bin 835 lira, tekne sahibine 18 bin 880 lira, balon balığı satana 37 bin 770, balon balığını işleyen tesislere 75 bin 553 lira."

Amatör olta balıkçılarının kıyıda ya da teknede balon balığı yakalaması halinde öldürüp açık denize bırakması gerektiği belirtildi.