EGİAD, sakız ağacı mirasına sahip çıkıyor

DÜNYADA yalnızca Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası'nda yetişen ve Çeşme'de kaybolmaya yüz tutmuş sakız ağaçlarını anavatanı Çeşme'ye geri kazandırmayı amaçlayan Sakız Ağacım Çeşme projesi için S.S ÇEŞMEKÖY Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği bir araya geldi. Kooperatif'e sakız fidanı bağışlayan EGİAD, Çeşme'de kendi adına bir koru oluşturmak üzere çalışma başlattı. Uzun yıllar yaşayabilen sakız ağaçlarından büyük bir emekle elde edilen reçineler, 250 farklı sektörde kullanılmak üzere üreticiyle buluşurken, ağacın tarım, turizm, istihdam ve gastronomi alanlarında büyük önemi bulunmakta. EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı projenin çıkış noktasını ve sürecini katılımcılara aktararak, destekleriyle Çeşme'de EGİAD Sakız Ağacı Korusu kurulduğunu belirtti.