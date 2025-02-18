Fahiş fiyat denetimlerinde 144.5 milyon liralık ceza

TİCARET Bakanlığı'nın Ramazan öncesi gıda sektöründe denetimleri devam ediyor. Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, 2025 yılı ocak ayında gerçekleştirilen denetimler şu şekilde sıralandı: "2025 yılı ocak ayında tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştirilen fiyat etiketi denetimleri kapsamında toplam 22 bin 818 firma denetlendi, 7 bin 367 firmaya toplam 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. 2025 yılı Ocak ayında yapılan fiyat etiketi kapsamında 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapılmış olup, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Aynı dönemde 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlenmiş olup, 9,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."