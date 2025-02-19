Aile ve Gençlik Fonu’na 56 bin çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat 2024'ten bugüne 56 bin 256 çift başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl fon kuruldu. Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Bu yıl ise 81 ilden başvuru alınıyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da dünyaevine girerken fondan yararlanan Oğuzcan (26) ve Şükriye Göz (23) çifti ile görüntülü görüşme yapıp ilk bebeklerini kucaklarına almalarından dolayı kutladı.

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

BATI Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından "Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi" temasıyla düzenlenen 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Kongrede video mesaj ile katılımcılara seslenen Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Kadınların iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmelerine destek olmak da öncelikli politikalarımızdan biridir. Bu sebeple esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.