Bilim kahramanları okyanusları keşfedecek

DÜNYANIN en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından biri olan, Türkiye'de "Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 21'incisi başladı. Bu yıl SUBMERGED-Okyanus kaşifleri teması ile 80 farklı ilden 500 takım ve yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin katılacağı turnuvaların ilk aşaması olan İzmir yerel turnuvaları Fuar İzmir'de tamamlandı. İki gün süren turnuvada 10 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı. Farklı şehirlerde düzenlenecek 17 yerel turnuvanın ardından sezon İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın ev sahipliğinde Fuar İzmir'de 15-16 Mart tarihlerinde Ulusal Turnuva ile tamamlanacak. Turnuvaların ilk aşaması olan İzmir yerel turnuvaları ise tamamlandı.