EPDK: Kademeli elektriğe takılmamanın yolu tasarruf

Şubat'tan itibaren elektrik faturalarında maliyet esaslı döneme geçilirken, artık yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olan abonelerin faturaları artacak. Yeni düzenleme "çok tüketenin gerçek maliyetini" ödemesini amaçlarken, aynı zamanda vatandaşı tasarrufa yönelterek ülkenin cari açığına katkı sunmayı hedefliyor. EPDK bu kapsamda evdeki elektronik aletlerin ayda ortalama ne kadar enerji tükettiğini açıklayarak, limit üstü kalma ihtimali olan vatandaşların tasarruf edebileceği alanlara dikkat çekmiş oldu.

EN ÇOK TÜKETİM

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, bir meskenin elektriği nasıl bir ihtiyaca göre tükettiğine baktıklarında, "Bunu mukayese etmek için evde biz neler kullanıyoruz, hangi cihazlar kullanıyoruz ve bunlar ne kadar enerji harcar ve günlük/aylık ne kadar tüketime tekabül eder. Bunun da faturaya yansıması 381,23 TL gibi bir tutara tekabül etmektedir" dedi.

Hanelerde en fazla elektrik tüketimi aylık 31,68 kilovatsaat ile buzdolabı, 26 ile ütü, 11.52 ile kombi ve 7'şer kilovatsaat ile çamaşır makinesi ve TV'lerde gerçekleşiyor. Ulutaş düzenlemeden etkilenmeyecek kesimleri ise şöyle sıraladı: "Mesken abone grubunda bulunan camiler, cemevleri, vakıflar tabi bunların ticari faaliyet gösteren işletmeleri hariç, ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almaktadır."