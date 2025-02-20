İztuzu Plajı Avrupa’nın en iyileri arasında

Dünyanın en büyük seyahat platformu Tripadvisor, 2025 yılı için hazırladığı 'Gezginlerin Seçimleri' listesini açıkladı. Avrupa'nın en iyi plajlarının sıralandığı listede, Türkiye'den Muğla'nın ünlü İztuzu Plajı 14.sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. İztuzu Plajı, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde bulunuyor. 5,4 kilometre uzunluğundaki bu plaj temiz deniziyle dikkat çekiyor. İztuzu'yu diğer plajlardan ayıran en önemli özellik, Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması. Tripadvisor'ın "Gezginlerin Seçimleri" listesi, milyonlarca kullanıcının yorumları ve puanlarına dayanarak oluşturuluyor.