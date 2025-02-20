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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

AA

Giriş Tarihi:

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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