Türkiye tarımda dünya ile yarışacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen "4'üncü Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi"nde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın gıda arz güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarım ve gıdanın ne kadar kritik olduğunu çok daha iyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yumaklı, bu süreçte üretimden vazgeçmediklerini ve ürün yokluğu yaşanmadığını ifade etti. Sağlanan hibeler sayesinde binlerce projenin uygulamaya alınarak yeni istihdam sağlandığına işaret eden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün Türkiye 68,5 milyar dolar tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında. 180'den fazla ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek, ekonomiye yıllık 32,6 milyar dolar destek sağladık." Yumaklı, tarım politikalarını belirlerken temel amaçlarının, dinamik ve modern bakış açısıyla sektörü yeniden ele almak ve yeni normale karşı sektöre güvenli bir yol açmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu; "4. Tarım Orman Şurası'nda diğer şuralardan farklı olarak atölye çalışmaları oluşturduk. Atölye çalışmalarımızda konularında uzman kişiler, tüm paydaşlarla birlikte çalışmaları enine boyuna istişare edecekler. Buna kısaca biz 'tecrübe paylaşımı' diyebiliriz. Aslında bu çalışma, Türkiye'nin tarımdaki geleceğine yön verecek."