Altın 3.500 sınırını geçti

Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Yıla 2.965 TL'den başlayan gram altın, kısa sürede 3.500 TL'yi geçti. Kuyumcular ve uzmanlar, altındaki rekor yükselişi değerlendirirken, yatırımcılar ise altının yönünü merak ediyor. Kuyumcular ve yatırımcılar, altındaki hızlı yükselişi değerlendirdi.

'KISMİ GERİ ÇEKİLME OLABİLİR'

Kuyumcu Abdurrahman Yel, altının sürekli rekor kırmasına dikkat çekerek, "Daha yılın başında 2.965 TL seviyesindeydi, şimdi 3.500 TL'yi geçti" dedi. Özellikle yatırımcıların sadece gram deydi, ve çeyrek altın değil, Trabzon hasır seti ve Ajda bilezik gibi ürünlere de yöneldiğini belirten kuyumcular, son dönemde bu tür altın takılara yoğun talep olduğunu ifade etti. "Sene başında 330 bin TL olan Trabzon hasır setimiz, şu an 430 bin TL'ye çıktı. 10 gram bilezikte bile 500 TL'lik bir artış var" diyerek altındaki yükselişin her alanda hissedildiğini vurguladılar. Yeni yılın başında uzmanlar, gram altının Temmuz ayında 4.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngörmüştü. Ancak sadece 1,5 ay içinde 3.500 TL seviyesine ulaşması, bu tahminlerin daha erkene çekilmesine neden oldu. Ekonomist İslam Memiş ise "Gram altında kısmi bir geri çekilme olabilir, ancak orta ve uzun vadede yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım" ifadelerini kullandı.