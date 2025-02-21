Türk deri ürünleri İtalya’da güçleniyor

EGE Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, dünyanın en önemli deri mamul fuarlarından biri olan İtalya'nın Milano kentinde gerçekleşen MIPEL FUARI'na 23-25 Şubat 2025 tarihleri arasında ilk kez milli katılım organizasyonu düzenliyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Fuara şu an itibariyle dört firmamız katılıyor ancak fuarın Eylül edisyonunda en az 10 firmanın katılımıyla Ticaret Bakanlığımızın desteği ile milli katılımın devam etmesini planlıyoruz. 7 yıldır milli katılımını yaptığımız Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na ilk senelerde 10 firma ile katılıyorduk şu an 35-40 civarı firmayla milli katılım yapıyoruz. Yılda iki kez düzenlenen bu fuarın potansiyeline oldukça inanıyoruz. 2024 yılında Türkiye geneli ihracatımız 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İtalya'ya ihracatımız ise 2024 yılında 100 milyon dolara ulaştı. 1,5 milyar dolar ihracat rakamımızı korumak adına çabalayacağız" dedi.