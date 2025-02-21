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Haberler Ekonomi Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye, ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran 240 bin 643 kişiyle birinci sırada yer aldı.

AA

Giriş Tarihi:

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yapan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artış yaşandı.

Böylece bu yılın ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran 240 bin 643 kişiyle birinci, Rusya Federasyonu 203 bin 733 kişiyle ikinci ve Bulgaristan 165 bin 792 kişiyle üçüncü oldu.

Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.

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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı
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