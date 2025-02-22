Sahte peynirler ifşa edildi! İzmir’den de Ömür süt ürünleri listede

Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak denetimini yaptığı markalarda ve lokantalarda taklit ve tağşişi olması durumunda internet sitesinden duyurmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği listede bu sefer peynir markaları başı çekti.

YAĞ ORANLARI DÜŞÜK

Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünü ile beraber listeye girdi. Markanın ürünlerinde Bakanlık yüzde yağ oranının düşük olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz gün yayımlanan listeye giren markaların tamamında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken peynirlerin üretildiği şehirler ise Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir, Aksaray oldu. İŞTE Bakanlığın listesine giren peynir markaları:

Bakanlık tarafından açıklanan listede yer alan bazı peynir markaları ve detayları şu şekilde:

Ömür Süt Ürünleri - Tam Yağlı Taze Tost Peynir İzmir

Yusra Süt Ürünleri - Tam Yağlı Tost Peynir Elazığ

Elmas Süt Ürünleri - Tam Yağlı Beyaz Peynir Zonguldak

Devrek Süt Ürünleri - Tam Yağlı Beyaz Peynir Zonguldak

Ünal Gıda ve İnşaat - Az Yağlı Eritme Peyniri Kayseri

Erkon Süt Ürünleri - Tam Yağlı Kaşar Peyniri Konya

Milkon Süt Ürünleri - Kahvaltılık Kaşar Peyniri Konya

Konya Çayırbağı Süt Ürünleri - Tam Yağlı Kaşar Peyniri Konya