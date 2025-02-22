Türkmen gazında kilit ülke Türkiye: 1 Mart’ta sevkiyat başlayacak

Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'ndeki hidrokarbon sahasının adını "Dostluk Sahası" koyarak, bölgenin Türk dünyası için önemine vurgu yapmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Hazar geçişli bir doğalgaz boru hattının Türk dünyasının Kızılelması olacağını belirterek, uzun vadede Hazar geçişli bir boru hattı inşasının önemine dikkat çekti.
Türkiye, bölgenin doğalgaz üssü olma hedefi kapsamında enerjide arz ve güvenliği çeşitlendirici adımları üst üste atarken, son olarak Türkmenistan ile tarihi bir anlaşma imzalandı. 1 Mart itibarıyla başlayacak sevkiyat kapsamında, yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Trans-Hazar Boru Hattı (TCP) projesi belirsizliğini korurken, Türkiye proaktif bir hamle yaparak İran'ı transit ülke konumuna getirdi ve Türkmen gazının kesintisiz akışını güvence altına aldı.